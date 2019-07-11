Tehlikeli yolculuk kamerada

ÇORUM'da belediye halk otobüsünün arkasından tutarak patenle kayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Gazi Caddesi'nde seyreden belediye halk otobüsün arkasından tutarak patenleri ile kayan 3 genç, görenleri korkuttu. Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin yolculuğu bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Durakta otobüsün durmasıyla çevredekilerin uyardığı gençler, gözden kayboldu.

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DHA