Tehlikeli yolculuk kamerada
ÇORUM'da belediye halk otobüsünün arkasından tutarak patenle kayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
ÇORUM'da belediye halk otobüsünün arkasından tutarak patenle kayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Gazi Caddesi'nde seyreden belediye halk otobüsün arkasından tutarak patenleri ile kayan 3 genç, görenleri korkuttu. Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin yolculuğu bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Durakta otobüsün durmasıyla çevredekilerin uyardığı gençler, gözden kayboldu.
FOTOĞRAFLI
DHA
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