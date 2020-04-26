Tehlikeye aldırış etmeyen zabıta memuru derede mahsur kalan köpeği kurtardı

RİZE (AA)​ - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, düştüğü derede mahsur kalan sokak köpeğini belediye zabıta ekipleri kurtardı.



Çamlıhemşin Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayan vatandaşlar, ilçe merkezinden geçen Fırtına Deresi'ne düşen sokak köpeğinin çıktığı taşın üzerinde mahsur kaldığını bildirdi.



Olay yerine giden zabıta memurları Akif Yılmaz ve Faruk Akgök, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Köpeğin donmak üzere olduğunu fark eden Yılmaz, tehlikeye aldırış etmeden giysileriyle Fırtına Deresi'ne girdi.

Suyun ortasındaki bir kaya parçası üzerindeki köpeğe ulaşan Akif Yılmaz, kucağına aldığı hayvanı kıyıya çıkardı.

Köpek, belediye ekiplerince beslendikten sonra salıverildi.

Kaynak: AA