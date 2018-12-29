Tehlikeyi hiçe sayan slikon ustası pes dedirtti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi. Yerden yaklaşık 8 metre yüksekte pvc ile kapatılan balkonun pencerelerine tutunarak çalışan ustanın hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katının kapalı balkonunda slikon çeken ustayı görenler hem jandarmaya haber verdi hem de cep telefonlarıyla o anları görüntülendi. Pvc ile kapatılan balkonun dışına çıkarak balkonun kenar betonlarına basıp eliyle açık tuttuğu pencereden destek alan usta çevredekilerin ikazlarına da kulak asmadan işine devam etti.

Kaynak: İHA