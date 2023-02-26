Teimuraz Gabunia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teimuraz Gabunia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teimuraz Gabunia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Teimuraz Gabunia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Teimuraz Gabunia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teimuraz Gabunia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teimuraz Gabunia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teimuraz Gabunia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teimuraz Gabunia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teimuraz Gabunia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teimuraz Gabunia 10 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თეიმურაზ გაბუნია şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teimuraz Gabunia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Teimuraz Gabunia'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teimuraz Gabunia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teimuraz Gabunia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Teimuraz Gabunia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teimuraz Gabunia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC Merani

1 Ocak 2018 yılında Dinamo II

1 Ocak 2019 yılında FC Saburtalo II

Teimuraz Gabunia kimdir

Teimuraz Gabunia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teimuraz Gabunia şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Teimuraz Gabunia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Teimuraz Gabunia nereli

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