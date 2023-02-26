Teimuraz Shonia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teimuraz Shonia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teimuraz Shonia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teimuraz Shonia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teimuraz Shonia 28 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თეიმურაზ შონია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teimuraz Shonia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Teimuraz Shonia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Teimuraz Shonia'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teimuraz Shonia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teimuraz Shonia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teimuraz Shonia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teimuraz Shonia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Tskhinvali

1 Ağustos 2014 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2018 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2022 yılında FC Gagra

Teimuraz Shonia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teimuraz Shonia şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Teimuraz Shonia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 19 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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