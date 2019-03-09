TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

Havacılık motorlarında Türkiye'nin lider firması TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı düzenlediği üç organizasyonla bir kez daha görkemli bir şekilde kutladı.

Dünyanın ilk kadın pilotunun lisanslandırıldığı tarih olan 8 Mart 1910 anısına, 2010 yılından itibaren 8 Mart'ı kapsayan hafta, farklı ve anlamlı bir tema ile "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" olarak kutlanıyor. Bu doğrultuda TEI, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile 8 Mart günü "TEI Havacı Kadınlar Buluşması" adıyla üç farklı etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen "Havacı Kadınlarla Söyleşi" sırasında; 8 farklı okulda okuyan yaklaşık 100 kız öğrenci, TEI Eğitim Amfisi'nde, rol model olarak alabilecekleri, TEI'nin farklı pozisyonlarındaki kadın çalışanlarla bir araya gelme fırsatı yakaladılar.

Söyleşide konuşan TEI İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya, İnsan Kaynakları Kıdemli İdari Lideri Aslı Çalıkuşu, İmalat Mühendisi Merve Gökçe Ünal ve NC/CNC Tezgah Teknisyeni Yasemin Yavaş Eren'in kız öğrencilere verdiği ortak mesaj, sevdikleri mesleği bularak o konuda kendilerini geliştirmeleri oldu. Sektördeki deneyimlerini paylaşan konuşmacılar, havacılık sektöründe kadın çalışan sayısının az olduğunu belirterek, kız öğrencileri havacılık sektöründe kariyer yapma konusunda yüreklendirdiler. Etkinlikte düzenlenen "Havadan Sorular" yarışmasında, öğrenciler havacılık konusundaki bilgi seviyelerini ölçme ve yeni bilgiler edinme şansı buldular. Yarışmada dereceye girerek ödül kazanan kız öğrencilerin sevinci gözlerinden okunuyordu.

Son olarak TEI Konukevi'nde Eskişehir Valiliği ve TEI ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve eşi, TEI'deki kadın çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Açılış konuşmalarının ardından TEI çalışanlarına Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hediyelerini verdiler. Tüm kadın çalışanlarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlik son buldu.

Kaynak: İHA