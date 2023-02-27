Teitur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teitur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teitur Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teitur Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teitur Magnusson 24 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teitur Magnusson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Teitur Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Teitur Magnusson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Teitur Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teitur Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Teitur Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teitur Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2018 yılında Hafnarfjördur

30 Temmuz 2018 yılında Thróttur

16 Ekim 2018 yılında Hafnarfjördur

19 Temmuz 2019 yılında Odense BK U19

27 Temmuz 2020 yılında Middelfart

31 Aralık 2020 yılında Odense BK U19

18 Şubat 2021 yılında Hafnarfjördur

29 Temmuz 2021 yılında Thróttur

16 Ekim 2021 yılında Hafnarfjördur

17 Şubat 2022 yılında HK Kópavogs

Teitur Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teitur Magnusson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Teitur Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.