Tek ayağının üstünde oturan heykel adam görenleri şaşırttı

Denizli'de aşçılıktan arda kalan zamanlarında canlı heykellik yapan 22 yaşındaki genç, sergilediği yeni performansla görenlerin ilgisini çekti. Tek ayağının üstünde oturmayı başaran genci görenler telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti. Sergilenen performansı ilginç bulan bazı çocuklar ise gencin oturduğu yerde bir şey olup olmadığını kontrol etti, o anlar görenlerin yüzünü gülümsetti.

Denizli'de yaşayan Emre Balım (22), gerçekleştirdiği canlı heykel performanslarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Asıl mesleği aşçılık olan Balım, işinden arda kalan zamanlarda Denizli'nin en işlek caddelerini renklendiriyor. Giysilerini, elini ve yüzünü tamamen gri renge boyayan genç sanatçı, dakikalarca hareketsiz kalıyor bazen de müzik eşliğinde dans ediyor. Yaptıklarıyla görenleri şaşırtan Balım, sahnelediği son performansla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde hareketsiz kalan Balım, tek ayağının üzerinde sandalyede oturuyormuş gibi yaparak görenleri şaşırttı. İlginç görüntüyü gören vatandaşlar ise telefonuna sarılıp fotoğraf çekti. Balım'ın nasıl oturduğunu merak eden bazı çocuklar da oturduğu yerin altında bir şey olup olmadığını kontrol etti. Çocukların yaptığı hareketler görenlerin yüzünü gülümsetti.

"Görünce çok şaşırıyorlar, ben de geliştirmeye çalışıyorum"

Sanata 4 yıl önce başladığını ve 2019 başında Denizli'ye getirdiğini aktaran Balım, yapmış olduğu sanata olan ilginin güzel olduğunu ve performanslarına her geçen gün bir şeyler eklemeye çalıştığını ifade ederek, "Denizlililer bu sanatı çok sevdi. Üzerine sürekli bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada da güzel tepkiler almaya başladık. Denizli sevdikçe biz de onlar için yeni şeyler getirmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız performans da daha farklı bir performans, insanlar görür görmez şaşırıyorlar ve hemen fotoğraf çekiyorlar. Çektiklerini sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. İnsanlarımızın sanata değer vermesi gerçekten güzel bir şey" dedi.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar ise görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

Kaynak: İHA