Tek ayaklı kuş sokağın maskotu oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde tek ayaklı kuş mahalle sakinlerinin maskotu oldu.

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi 1. Plaj yolunda tek ayağı ile sokakta gezen kuşa esnaf özel ilgi gösteriyor. Esnaf Arzu Tulgar, "Sokağımıza gelen özel bir kuşumuz var. Her gün gelip bizi ziyaret ediyor. Biz de ona bir ayağının olmayışından dolayı daha çok ilgi gösteriyoruz. Hem ilgi gösteriyoruz hem de duygulu anlar yaşıyoruz. Onun hayat mücadelesi, tek ayağı ile olan yaşama tutunması gerçekten bizlere örnek verici bir olay" dedi.

Tulgar, "Her gün bizleri ziyaret ediyor. Biz de ona yem veriyoruz, örnek alıyoruz. Küçücük bir kuştan çıkarabileceğimiz gerçekten çok büyük mutluluklar ve duygular var. Tüm insanlığa ders olsun diyorum" diye konuştu.

Kuş yaklaşık bir aydır aynı sokakta yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: İHA