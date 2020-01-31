"Tek bir işlem katarak olma riskinden kurtarıyor"

Akıllı Göz Mercekleri hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Tek bir işlemle hem görme kusurlarından hem gözlüklerden hem de hayat boyu katarak olma riskinden kurtarıyor" dedi.

Akıllı göz içi mercekler ile uzak – yakın ve orta mesafe görme bozukluklarından aynı zamanda da katarakttan veya katarakt riskinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Halk arasında akıllı lens ya da akıllı mercek olarak adlandırılan Smart Mercekler, Bifokal ve Multifokal olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Bunlar özellikle kataraktı olan kişilerde tercih ettiğimiz ama görme kusurları olan ve gözlükten kurtulmak isteyen kişilerde de kataraktı olsun veya olmasın tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Multifokal merceklerde önemli olan kişinin yaşı, hangi mesafede daha aktif çalıştığı ve retina dediğimiz göz arkasında problem olup olmadığıdır. Retinada problemi olan kişilerde ve sarı nokta dediğimiz makulada ödem, kanama ya da farklı sorunları olanlarda Smart Mercekleri kullanamıyoruz" dedi.

Akıllı lens tedavisi uygulanacak hastanın ayrıntılı olarak muayene edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Bizler gelen hastalarımızın önce göz numaralarını belirliyoruz. Ardından retinada problem var mı diye bakıyoruz, görme alanı, tomografi ve diğer teşhis yöntemleriyle ayrıntılı muayene ediyoruz, Smart Mercek için uygun olanları ameliyat için ele alıyoruz" dedi.

Yaş kriteri belirleyici etken

Yaş kriterinin akıllı mercek tedavisi için önemli bir etken olduğuna değinen Op. Dr. Şentürk, "Smart Mercek tedavi yöntemiyle gözlükten kurtulmak için başvuran hastalarımızda öncelikle yaş kriterine bakıyoruz. Kırk yaş üstü kişilerde hem kataraktı ve ömür boyu bir daha katarakt riskini, hem de uzak – yakın ve orta mesafe gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA