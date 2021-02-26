  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Tek HES kodu ile binmek istediler! İzin vermeyen şoförü darp ettiler

Tek HES kodu ile binmek istediler! İzin vermeyen şoförü darp ettiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tek kart ile özel halk otobüsüne binmek isteyen iki kişi, şoförün izin vermemesi üzerine tartışma başlattı. Bir süre sonra çıkan tartışma kavgaya dönünce 2 şahıs şoförü darp etti. Saldırganlar tarafından bıçaklanmaktan son anda kurtulan şoförün o anları ise kameralara yansıdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Selin Genç'in bikinili videosu nefesleri kesti!Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Selin Genç'in bikinili videosu nefesleri kesti!

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel klip!AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel klip!

Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!

Köpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılarKöpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılar

 

26 Şubat 2021 Cuma 17:24
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Tek HES kodu ile binmek istediler! İzin vermeyen şoförü darp ettiler
Tek HES kodu ile binmek istediler! İzin vermeyen şoförü darp ettiler
Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!
Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!
Köpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
Köpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
26 Şubat Hava Durumu 2021| Yurtta yağış beklenmiyor!
26 Şubat Hava Durumu 2021| Yurtta yağış beklenmiyor!
Güldane Biçer cinayetinin katil zanlısı belli oldu!
Güldane Biçer cinayetinin katil zanlısı belli oldu!
Pendik'te tekmeli yumruklu park kavgası! Birbirlerini yerden yere vurdular
Pendik'te tekmeli yumruklu park kavgası! Birbirlerini yerden yere vurdular
Bir anne köpeğin yürekleri burkan görüntüsü! Aracın ezdiği yavrusunun başında bekledi
Bir anne köpeğin yürekleri burkan görüntüsü! Aracın ezdiği yavrusunun başında bekledi
Engelli bakım merkezindeki zihinsel engelli gence dehşet anları!
Engelli bakım merkezindeki zihinsel engelli gence dehşet anları!
ABD'de uçak kazası! Acil iniş yaptığı otoyolda ortalığı karıştırdı
ABD'de uçak kazası! Acil iniş yaptığı otoyolda ortalığı karıştırdı
Erkek arkadaşından şiddet gördü! Şikayetçi olmaması görenlere pes dedirtti
Erkek arkadaşından şiddet gördü! Şikayetçi olmaması görenlere pes dedirtti