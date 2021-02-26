Tek HES kodu ile binmek istediler! İzin vermeyen şoförü darp ettiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tek kart ile özel halk otobüsüne binmek isteyen iki kişi, şoförün izin vermemesi üzerine tartışma başlattı. Bir süre sonra çıkan tartışma kavgaya dönünce 2 şahıs şoförü darp etti. Saldırganlar tarafından bıçaklanmaktan son anda kurtulan şoförün o anları ise kameralara yansıdı.