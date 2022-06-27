Tek ısırığı bile insanı öldürmeye yetiyor! Türkiye'nin en zehirli yılanı Tunceli'de görüldü! Vatandaş telefona sarıldı Türkiye'de bulunan en zehirli yılan türü olan koca engerek, Tunceli Çemişgezek'te bir vatandaş tarafından görüntülendi.

1 8 Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar artık her yerde görülmeye başladı.