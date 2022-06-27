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  3. Tek ısırığı bile insanı öldürmeye yetiyor! Türkiye'nin en zehirli yılanı Tunceli'de görüldü! Vatandaş telefona sarıldı

Tek ısırığı bile insanı öldürmeye yetiyor! Türkiye'nin en zehirli yılanı Tunceli'de görüldü! Vatandaş telefona sarıldı

Türkiye'de bulunan en zehirli yılan türü olan koca engerek, Tunceli Çemişgezek'te bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Tek ısırığı bile insanı öldürmeye yetiyor! Türkiye'nin en zehirli yılanı Tunceli'de görüldü! Vatandaş telefona sarıldı 118

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar artık her yerde görülmeye başladı.