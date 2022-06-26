Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor! Türkiye'nin en ölümcül yılanı cep telefonu kameralarına yansıdı

Doğu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da, yaşayan ve Türkiye'nin en tehlikeli yılanı olarak bilinen koca engerek, Tunceli Çeşmigezek'te görüldü. Isırdığında anında ölüme sebebiyet verecek kadar tehlikeli olan bu yılan, çok nadir görüntüleniyor. Ayrıca, nesli tükenmekle karşı karşıya. Çeşmigezek'in Erkalkan köyünde, Tulgay Daşhan tarafından görülen koca engerek cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çok tehlikeli olduğu halde, zarar vermeden yalnızca fotoğrafını çeken Tulgay Daşhan, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Yaz aylarında fırsat buldukça köyüm olan Erkalkan'a tatil için geliyorum. Köyümüze her geldiğimde arkadaşlarımla doğa yürüyüşü yaparız. Doğada yürürken bir ağacın üzerinde hareketlilik fark ettim. Yaklaşınca nesli tükenme tehlikesi olan koca engerek yılanı olduğunu görünce bir müddet izledim ve kısa videosunu çektikten sonra uzaklaştım. Bu tür yılanlardan bu yıl bölgemizde çok gören var. Hayatın doğal dengesi. Zehirli de olsa zehirsiz de olsa zarar vermemek lazım" şeklinde konuştu.