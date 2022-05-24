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Tek istekleri var: Savaş mağduru Ukraynalı sporcular, savaşın bitmesini bekliyor!

Ukrayna’nın Zaporijya kentinden Türkiye’ye kamp yapmaya gelen paralimpik yüzme takımı savaştan dolayı ülkelerine geri dönemedi. Türkiye’de konaklayan savaş mağduru takım, yaşadığı psikolojiden kurtulmaya çalışıyor.

Tek istekleri var: Savaş mağduru Ukraynalı sporcular, savaşın bitmesini bekliyor!

ATV Haber muhabiri Altay Altuğ’un özel haberine göre Ukrayna’nın Zaporijya kentinden Türkiye’ye kamp yapmaya gelen paralimpik yüzme takımı savaştan dolayı ülkelerine geri dönemedi. Savaş mağduru takım hala Türkiye’de konaklıyor. 

KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ KAPILARINI AÇTI

Ukrayna’nın Zaporijya Paralimpik Yüzme Takımı 17 Şubat’ta kamp yapmak için İstanbul’a geldi. 1 hafta sonra Rusya Ukrayna topraklarını işgal edince Türkiye’de kalmak zorunda olan takıma Kasımpaşa Spor Kulübü kapılarını açtı.

Savaş mağduru Ukraynalı minik sporcular, savaşın bitmesini bekliyor

SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORLAR

Takımdaki yüzücülerin en küçüğü 8, en büyüğü ise 24 yaşında. Aralarında serebral palsi, işitme engelli ve görme problemi olan minik yüzücülerin olduğu Zaporijya Paralimpik Takımı’ndaki sporcular Ukrayna’daki ailelerinin savaşın ortasında kalmasından dolayı endişeli. Ailelerini, ülkelerini ve arkadaşlarını çok özlediklerini söyleyen Ukraynalı sporcular savaşın bir an önce bitmesini istiyor. 

Savaş mağduru Ukraynalı minik sporcular, savaşın bitmesini bekliyor

Takım antrenörü Irina Paveldiva, Ukrayna’da kalan kızının çizdiği resimlerde artık savaş unsurları fark ettiğini söyleyerek savaşın acımasız yüzünün çocuklardaki travmatik etkisine dikkat çekti.

Sporculardan Viktoria Kharcheko da, ailesinin kendisiyle sığınaklara girip konuştuğunu ifade etti.

Savaş mağduru Ukraynalı minik sporcular, savaşın bitmesini bekliyor

AKLI AİLESİNDE

Ilia Kalashnik ise Melitopol’ün kırsal kesiminde yaşayan ailesiyle şebeke sorunu yaşandığı için çok sık görüşemiyor. Ilia, her ne kadar antrenmanlarını sürdürmeye çalışsa da, aklı bombaların yağdığı Ukrayna’da kalan ailesinde.

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen yüzme takımına Kasımpaşa Spor Kulübü sahip çıktı. Antrenörler ve sporcular Kasımpaşa’nın tesislerinde kalmaya başladı.

Savaş mağduru Ukraynalı minik sporcular, savaşın bitmesini bekliyorSavaş mağduru Ukraynalı minik sporcular, savaşın bitmesini bekliyorSavaş mağduru Ukraynalı minik sporcular, savaşın bitmesini bekliyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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