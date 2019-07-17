Tek mermiyle köylülerini kurtaran Demir Dede, mezarı başında anıldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, işgal dönemi sırasında köydeki herkesin hayatını kurtarıp kendisi şehit düşen Demir Dede'nin mezarı, yenilendi. Demir Dede, yaklaşık bir asır sonra sonra 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde yenilenen mezarı başında anıldı.

Karacabey ilçesinde, yaklaşık bir asır önce önce, işgal döneminde oturduğu köydeki herkesin hayatını kurtarıp, kendisi şehit olan Demir Dede'nin mezarı, yenilendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle Demir Dede mezarı başında anıldı. Törene, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güneri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile Kulakpınar Mahalle Muhtarı Ali Karakuş ile birçok kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende daha sonra Demir Dede ve vatan için canlarını hiçe sayan şehitler için dualar edildi.

'TÜRK TARİHİNDE KAHRAMANLAR BİTMEZ'

Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Ekiplerimizin başarılı çalışması sayesinde bu mezarı ve Demir Dede'nin hikayesini gelecek nesillere aktarıyoruz. 15 Temmuz gibi milli birliğimiz adına büyük fedakarlıkların yapıldığı anlamlı bir günde buradayız. Tek mermisi ile şehit düşeceğini bile bile, tüm köyün hayatını kurtarmak için canını ortaya koyan bir kahramanın mezarının başındayız. Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekinler. Müslüman Türk'ün tarihinde kahramanlar bitmez. Biz bu vesile ile Demir Dede'mizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayırla yad ediyor, torunlarına, evlatlarına sağlıklı ömürler temenni ediyoruz" dedi.

DEMİR DEDE KİMDİR?

30 Ağustos 1922 zaferinin ardından geri çekilen Yunan ordusunun oluşturduğu intikam alayı, geçtiği tüm köy, kasaba ve şehirleri yakıp, insanları katlediyorlardı. Kulakpınar Mahallesi'nde de işgal kuvvetleri geri çekilirken, tüm köy halkını camide toplayıp yakmayı planlamıştır. Ancak bu sırada camiye doldurulanları gören Demir Dede, tek mermisi ile kurduğu pusu sayesinde cami kapısında duran Yunan askerlerinden birini yaralar. Açılan ateş sonrası işgal kuvvetleri arasında çıkan kısa süreli kaos, camiye doldurttukları köy halkının kaçmasına imkan sağlar. Ancak çok geçmeden bu ateşin bir direniş olduğunu anlayan Yunanlılar, bu kez Demir Dede'nin peşine düşer ve 150 metre kadar ileride, bugün mezarının olduğu yerde kendisini el bombası ile şehit ederler. Demir Dede'nin parçalara ayrılan bedeni mezarlığa taşınamaz ve orada defnedilir.

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DHA