Tek suçu ödevlerini bitirmemekti! Küçük çocuk, öfkeli babası tarafından üzerine gazyağı dökülüp yakılarak öldürüldü!

14 Eylül'de Pakistan'da gerçekleşen olayda, Shaheer Khan isimli çocuk vücudunda ciddi derecede yanıklar olması dolayısıyla ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede 2 gün boyunca yoğun bakım tedavisi gören küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vücudundaki yanıkların nedeni de, çocuğunun vefatının ardından mahkemeye başvuran annesi sayesinde ortaya çıktı.

GAZYAĞI DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Olayın gerçekleştiği gün Khan, babasından uçurtma uçurmak için izin istedi. Fakat baba Peder Nazir, henüz ödevlerini tamamlamadığı için Khan'ın dışarı çıkmasına müsaade etmedi. Küçük çocuk oyun oynamak için ısrarda bulununca sinirlenen baba, odada bulunan gazyağını Khan'ın üzerine dökerek kibritle ateşe verdi.

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Acılar içinde çığlık atan oğlunun sesini duyup odaya gelen anne Shazia, alevleri söndürmeye çalışsa da küçük çocuk yanmaktan kurtulamadı. Apar topar hastaneye kaldırılan Khan, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Oğlunun cenazesinin ardından yaslı anne, mahkeme başvurarak baba Peder Nazir'den şikayetçi oldu. Tutuklanan baba Peder Nazir, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.