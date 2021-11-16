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Tekâsül ne demek, TDK'ya göre Tekâsül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tekâsül kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tekâsül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tekâsül nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tekâsül kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tekâsül ne demek, TDK'ya göre Tekâsül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekâsül ne demek? Tekâsül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekâsül kelimesi. Peki tekâsül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekâsül nedir, tekâsül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEKÂSÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekâsül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tekâsül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekâsül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üşengeçlik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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