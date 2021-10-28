Tekaüdiye ne demek, TDK'ya göre Tekaüdiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekaüdiye ne demek? Tekaüdiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekaüdiye kelimesi. Peki tekaüdiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekaüdiye nedir, tekaüdiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKAÜDİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekaüdiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tekaüdiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekaüdiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Emekli aylığı



TEKAÜDİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tiyatro artistlerinin tekaüdiyeleri olmalıdır.

