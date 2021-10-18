Tekbenci ne demek, TDK'ya göre Tekbenci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekbenci ne demek? Tekbenci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekbenci kelimesi. Peki tekbenci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekbenci nedir, tekbenci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKBENCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekbenci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tekbenci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekbencilik yanlısı olan

