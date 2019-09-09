Tekden İlkokulu’nda ilk ders zili çaldı

Özel Tekden İlkokulu'nda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Okulda düzenlenen törende konuşan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Alper yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Bir gerçeği ifade etmek lazım. Vizyonu, misyonu ortaya koyarsınız, çalışmaya başlarsınız ama doğru insanlarla, doğru eğitim liderleriyle buluşmadığınız zaman bu işi gerçekleştirmeniz mümkün değil.Biz; inanıyoruz ve güveniyoruz ki Tekden'i Tekden yapan eğitim liderlerimizdir. 13 yılda bu seviyeye geldiysek eğitim liderlerimizin sayesinde gerçekleşmiştir. Eğer eğitim liderlerimiz bize inanmasaydı, baş koyduğumuz bu yolda bizimle beraber yürümeseydi belki bu seviyeye gelmemiz mümkün olmazdı. 13 yıl bitti, bugün baktığımızda Kayseri'de yaklaşık 250 öğretmen, anaokulu ayrı kampüs, ilk okulu ayrı kampüs, orta okulu ayrı kampüs, lisesi ayrı kampüs olmak üzere 4 tane ayrı kampüs başka bir eğitim kurumu yok. Bunun gurur ve huzurunu ne kadar idrak etsek yeridir. İnancı, güveni boşa çıkarmamak adına Tekden Eğitim Kurumları olarak söz veriyorum, en güzel şekilde bu çocukları çağın gereklerine uygun şekilde yetiştireceğimize söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dersi başladı.

Kaynak: İHA