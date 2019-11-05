Tekel bayide yaşanan cinayeti, güvenlik kamerası çözecek

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı müşteri Ahmet Can Yaşlı'yı (23) tabancayla vurup öldüren tekel bayi Ramiz Sarıçayırlı'nın (47), "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsünün bilirkişi incelemesi beklenecek.

Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde geçen ocak ayından meydana geldi. Tekel bayiye gelen Ahmet Can Yaşlı, kredi kartı ile alkol ve sigara satın almak istedi. Ramiz Sarıçayırlı'nın kredi kartıyla satış yapılmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Sarıçayırlı, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Yaşlı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yaşlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sarıçayırlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından olay yerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cinayet anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ramiz Sarıçayırlı hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BANA ZARAR VERECEĞİNDEN EMİNDİM"

Tutuklu yargılanmasına devam edilen Sarıçayırlı, ilk duruşmada verdiği "O günden bu yana psikolojim bozuldu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Borçları vardı. Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etti. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sıklıkla yapınca silahımı masaya koydum. Başka müşteri geldi. Gider diye onun alışveriş yapmasına müsaade ettim. Gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan üç silah benimdir" şeklindeki ifadesini tekrarladı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Ölen gencin ağabeyi Orhan Yaşlı ise "Sanıktan şikayetçiyim. Adalete güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim kardeşim alkol alırdı ama silah ve bıçak taşımazdı, iftira atıyorlar" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, bilirkişiden gelecek güvenlik kamerası kaydı raporunun beklenmesine, Ramiz Sarıçayırlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA