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Teker teker teslim oluyorlar! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna yoluyla 5 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 5 PKK mensubunun daha teslim olduğunu, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini duyurdu.

Teker teker teslim oluyorlar! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna yoluyla 5 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna faaliyetleri sonucunda, PKK örgütünden kaçan 5 kişinin daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında örgüte dahil oldukları, Irak ve Suriye'de çalışmalar yürüttükleri belirtilen duyuruda, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

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