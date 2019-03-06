İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tekere takılan eşarp kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekere takılan eşarp kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adıyaman'da seyir halindeki bir motosiklette bulunan kadının, başındaki eşarp motosikletin tekerine takıldı.

Tekere takılan eşarp kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adıyaman'da seyir halindeki bir motosiklette bulunan kadının, başındaki eşarp motosikletin tekerine takıldı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Y. idaresindeki 02 HP 994 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi 8541 Sokak içerisinde seyir halinde olduğu esnada motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep Y.'nin başındaki eşarp motosikletin tekerine takıldı. Bir süre sonra eşarptan dolayı kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. ile motosiklette bulunan Yıldız Y. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekere takılan eşarp kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekere takılan eşarp kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.