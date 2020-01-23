Kayseri'de tekeri çıkan kamyon yan yattı. Kamyonu bulunduğu yerden kaldırmak isteyen çekici, koparak kafasına gelen çelik halattan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 DG 176 plakalı kamyon, tekerinin çıkması sonucu sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü akmasını sağlarken sağlık ekipleri de sürücünün tedavisini yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından devrilen kamyon, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kopan çelik halattan son anda kurtuldu

Öte yandan kamyonu bulunduğu yerden kaldırmak için kurtarma aracına çelik halat bağlandı. Bu sırada kopan halat sert şekilde çekicinin kafasına doğru yöneldi. Çekici ise ani bir hamle yaparak son anda üzerine gelen halattan kurtulmayı başardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA