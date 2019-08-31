Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B grubu ilk maçında Rusya'yı 63-52'lik skorla mağlup etti.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya karşısına çıktı. Türkiye, ilk yarısını 32-28 önde tamamladığı müsabakada Rusya'yı 63-52'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Milli Takımımızda 20 sayıyla oynayan Cem Gezinci, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Türkiye; İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya'nın yer aldığı B grubundaki 2'nci maçında yarın TSİ 15:30'ta İsrail ile karşı karşıya gelecek.

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DHA