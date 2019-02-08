Tekerlekli sandalyede tango beğeni topladı

Kırşehir, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezince düzenlenen danslı programda tekerlekli sandalyede tango performansı büyük ilgi gördü.

Eğitici Nehir Karakaya gözetiminde çalışan 5 öğrenci sergiledikleri tango performansıyla salonda ayakta alkış aldı. Karakaya, kısa bir sürede tekerlekli sandalye üzerinde tango yapmanın da kendisi için bir ilk olduğunu ama engelleri ortadan kaldırarak bedensel engelli birinin de toplumun her alanında olabileceğini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda rehabilitasyon ve danışma merkezi kursiyerleri düzenledikleri etkinlikle Kırşehirlilerin gönüllerinde taht kurdu. Programa katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de engellilerin toplumda var olduğunu göstermek için Kırşehir Belediyesinin farkındalık çalışmaları yaptığını anlattı. Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında, "Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin böyle bir etkinliğe sahip olması bizler için de ayrı bir gurur kaynağı gönlümüz ve duamız sizlerle, engelli kardeşlerimiz için ne yapsak az. Engelli çocuklarını dışarı dahi çıkarmaya çekinen ailelerimiz vardı. Kırşehir'de yapılan tesisler ve oluşturulan yapılarla bölgesinde örnek olan bir şehir haline geldik. Engellilerin toplumda görülmesi için farkındalık çalışmalarını belediye olarak yapıyoruz. Biz engelli kardeşimizin toplu taşıma sistemine geçtikten sonra attığı "başkanım bütün şehri sayenizde gezdim" mesajı hayatımda aldığım en anlamlı mesajlardan bir tanesi oldu. Şehrimiz ve ülkemiz için çalışan herkese dua etmemiz gerekir ki, onlar daha fazla çalışsınlar" dedi.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ise sosyal hizmet kuruluşlarının Kırşehir'de görevini tam anlamına yerine getirdiğini ve engellilere yönelik evde bakım hizmetlerinden faydalandığını belirtti.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden oluşan "Engelsiz Koro" ekibi, Kırşehir türkülerinin yanı sıra, çeşitli yörelerden ezgiler seslendirdi.

Kaynak: İHA