Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi

Samsun'da annesinin sırtında taşıdığı 26 yaşındaki engelli, tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından dernek üyesi ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Almanya'da faaliyet gösteren bir Türk derneği tarafından bağışlanan 7 tanesi akülü olmak üzere toplam 17 tekerlekli sandalye düzenlenen programla sahiplerini buldu.

Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda tekerlekli sandalyesi yıprandığı için bir aydır annesi Şenel İşal'in sırtında taşıdığı 26 yaşındaki Bayram İşal'e de bir adet tekerlekli sandalye verildi. Program öncesi oğlunu sırtında taşıyarak getiren anne Şenel İşal, oğlunu bir an bile bırakmadı. Oğlunun ismi okunduğunda onu tekerlekli sandalyesine yerleştiren anne yapılan bağıştan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Oğlum 30 kilo ama bana yarım kilo bile gelmiyor"

Programa komşusunun arabasıyla geldiğini fakat oğlunun tekerlekli sandalyesi olmadığı için onu sırtına alarak taşıdığını söyleyen anne, "Çocuğumu komşumuzun arabasıyla getirdik. Çıkartırken tekerlekli sandalyesi olmayınca mecbur anneler babalar sırtında taşıyor. 16 senedir ben çocuğumu bir özel eğitim kurumuna götürüyorum. Oradan gelen servis araçlarında tekerlekli sandalyeler var. Servisçiler abla sandalye getirelim de taşı kendini yıpratma diyorlar. 30 kilo çocuğumun kilosu var ama bana yarım kilo ya geliyor ya gelmiyor. Cenaze de olsa, düğünde olsa çocuğumu yanımda götürüyorum" dedi.

Kaynak: İHA