Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!

İzmir'de akülü aracının hareket düğmesinin takılı kalması sonucu tekerli sandalyesiyle hızla yokuş aşağı inen yaşlı bir adam, 22 yaşındaki bir genç tarafından güçlükle durdurulabildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken yaşlı adam ise bu olaydan yara almadan kurtuldu.