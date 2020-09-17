Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!
İzmir'de akülü aracının hareket düğmesinin takılı kalması sonucu tekerli sandalyesiyle hızla yokuş aşağı inen yaşlı bir adam, 22 yaşındaki bir genç tarafından güçlükle durdurulabildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken yaşlı adam ise bu olaydan yara almadan kurtuldu.
İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi’nde yaşanan olayda 22 yaşındaki Berkay Atış isimli genç yokuş aşağı hızlanarak gelen tekerlekli sandalyedeki adamı ani bir refleksle kurtardı. O anlar kameralara anbean yansırken olayda kimse yaralanmadı.
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!
Esenyurt’ta değnekçilerden iş yeri baskını!
Tarlada çadır kurup kumar oynayan kişilere dev operasyon!
Öğretmen yeni sezon fragmanı yayınlandı | Akif ölüyor mu?
17 Eylül 2020 Perşembe 15:35
Benzer Videolar