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  3. Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!

Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!

İzmir'de akülü aracının hareket düğmesinin takılı kalması sonucu tekerli sandalyesiyle hızla yokuş aşağı inen yaşlı bir adam, 22 yaşındaki bir genç tarafından güçlükle durdurulabildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken yaşlı adam ise bu olaydan yara almadan kurtuldu.

İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi’nde yaşanan olayda 22 yaşındaki Berkay Atış isimli genç yokuş aşağı hızlanarak gelen tekerlekli sandalyedeki adamı ani bir refleksle kurtardı. O anlar kameralara anbean yansırken olayda kimse yaralanmadı.

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17 Eylül 2020 Perşembe 15:35
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