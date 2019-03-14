Tekfen öğrencileri hayat kurtaranları unutmadı

BURSA (İHA) – Bursa'da Teknoloji Fen öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorları ziyaret etti.

Medicana Hastanesi'ne "Doktorum her yerde" teması kapsamında resim sergisi açan ilkokul öğrencileri, hekim resmederek büyük bir tuvale yansıttı. Okul Müdür Yardımcısı Gökhan Akıllı ile birlikte Medicana Hastanesi'nde Başhekim Uz. Dr. Neşe Tunalı'yı, Doruk Hastanesi Başhemşiresi Gül hemşire ile doktorları ziyaret etti. Başhekimlere özel çalışmaları ile birlikte günün anısına bir de çiçek takdim eden öğrenciler, sağlık çalışanlarının da tıp bayramlarını kutladı.

Ziyaretten çok mutlu olduklarını ve çocuklar tarafından hatırlanmanın kendileri için özel bir duygu olduğunu ifade eden doktorlar, öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA