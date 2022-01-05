Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir? Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi, Pueblo, El Jimador, Don Julio, Tres Magueyes, Avion zamlı tekila fiyatları nedir 2022? Belirtilen sorular birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 tekila fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde tekila fiyatları nedir? İşte tekila fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

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Tekila fiyatları 2022 güncel Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros tekila fiyatları merak ediliyor. Haberimizde tekila fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Tekila fiyatları değiştikçe haberimiz de güncellenecektir. OLMECA TEKİLA FİYATLARI 2022 35 lik Olmeca Gold 125,00 TL

70 lik Olmeca Gold 235,00 TL

35 lik Olmeca Blanco 112,50 TL

50 lik Olmeca Blanco 157,00 TL

70 lik Olmeca Blanco 215,00 TL

100 lük Olmeca Blanco 300,00 TL

70 lik Olmeca Altos Reposadd 305,00 TL

70 lik Olmeca Altos Plata 295,00 TL

70 lik Olmeca Dark Chocolate 215,00 TL AVİON TEKİLA FİYATLARI 2022 70 lik Avion Silver 425,00 TL

70 lik Avion Reposadd 450,00 TL TRES MAGUEYES TEKİLA FİYATLARI 2022 100 lük Tres Magueyes 225,00 TL DON JULİO TEKİLA FİYATLARI 2022 70 lik Don Julio 485,00 TL

70 lik Don Julio Reposadd 305,00 TL

70 lik Don Julio Anejo 485,00 TL EL JİMADOR TEKİLA FİYATLARI 2022 70 lik El Jimador Blanco 195,00 TL

70 lik El Jimador Reposado 210,00 TL MARİACHİ SİLVER TEKİLA FİYATLARI 2022 70 lik Mariachi Silver 165,00 TL PUEBLO TEKİLA FİYATLARI 2022 70 lik Pueblo Silver 140,00 TL JOSE CUERVO TEKİLA FİYATLARI 2022 70 lik Jose Cuervo Clasico 155,00 TL

70 lik Jose Cuervo Especial 155,00 TL SİERRA TEKİLA FİYATLARI 2022 35 lik Sierra Gold 120,00 TL

70 lik Sierra Gold 175,00 TL

35 lik Sierra Silver 120,00 TL

70 lik Sierra Silver 175,00 TL ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Oğuz Büber Trend Haberler Editörü tekila fiyatlarıTekilagüncel içki fiyatları