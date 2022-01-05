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Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi, Pueblo, El Jimador, Don Julio, Tres Magueyes, Avion zamlı tekila fiyatları nedir 2022? Belirtilen sorular birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 tekila fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde tekila fiyatları nedir? İşte tekila fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Tekila fiyatları 2022 güncel Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros tekila fiyatları merak ediliyor. Haberimizde tekila fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Tekila fiyatları değiştikçe haberimiz de güncellenecektir.

Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

OLMECA TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 35 lik Olmeca Gold    125,00 TL
  • 70 lik Olmeca Gold    235,00 TL
  • 35 lik Olmeca Blanco    112,50 TL
  • 50 lik Olmeca Blanco    157,00 TL
  • 70 lik Olmeca Blanco    215,00 TL
  • 100 lük Olmeca Blanco    300,00 TL
  • 70 lik Olmeca Altos Reposadd    305,00 TL
  • 70 lik Olmeca Altos Plata    295,00 TL
  • 70 lik Olmeca Dark Chocolate    215,00 TL

AVİON TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 70 lik Avion Silver    425,00 TL
  • 70 lik Avion Reposadd    450,00 TL

Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

TRES MAGUEYES TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 100 lük Tres Magueyes    225,00 TL

DON JULİO TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 70 lik Don Julio    485,00 TL
  • 70 lik Don Julio Reposadd    305,00 TL
  • 70 lik Don Julio Anejo    485,00 TL

Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

EL JİMADOR TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 70 lik El Jimador Blanco    195,00 TL
  • 70 lik El Jimador Reposado    210,00 TL

MARİACHİ SİLVER TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 70 lik Mariachi Silver    165,00 TL

PUEBLO TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 70 lik Pueblo Silver    140,00 TL

Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

JOSE CUERVO TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 70 lik Jose Cuervo Clasico    155,00 TL
  • 70 lik Jose Cuervo Especial    155,00 TL

SİERRA TEKİLA FİYATLARI 2022

  • 35 lik Sierra Gold    120,00 TL
  • 70 lik Sierra Gold    175,00 TL
  • 35 lik Sierra Silver    120,00 TL
  • 70 lik Sierra Silver    175,00 TL

Tekila fiyatları 2022 güncel kaç TL? Olmeca, Sierra, Jose Cuervo, Mariachi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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