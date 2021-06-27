Tekirdağ Çorlu'dan acı haber: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Türkiye yeniden sahte içki ölümlerini konuşuyor. Yurdun birçok yerinde geçtiğimiz aylarda yaşanana sahte içki ölümleri bu kez Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanmaya başladı. Alınan bilgilere göre ilçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuran ve tedaviye alınan Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ile Nurcihan Engin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi gören bir kişini daha hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

5 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Ayrıca sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

17 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Çorlu ilçesinde iki gün önce sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 17 kişi hastane başvurmuş, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.

Kaynak: AA