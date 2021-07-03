Tekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki tüketmesi nedeniyle rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi, 11 kişinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Alınan bilgilere göre Çorlu ilçesinde 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi. Bu kişilerden 25'i hastanelere başvurmuştu.
CAN KAYBI ARTIYOR
Bugün hastanede tedavi görenler arasında yer alan 70 yaşındaki Remzi Zabınoğlu da hayatını kaybetti. Zabınoğlu'nun ölümüyle birlikte sahte içkiden can kaybı 8'e yükselirken, 11 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan polis sahte içki zehirlenmelerinin ardından soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ardındansa ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.