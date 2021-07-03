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  3. Tekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

Tekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki tüketmesi nedeniyle rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi, 11 kişinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Tekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

Alınan bilgilere göre Çorlu ilçesinde 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi. Bu kişilerden 25'i hastanelere başvurmuştu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Bugün hastanede tedavi görenler arasında yer alan  70 yaşındaki Remzi Zabınoğlu da hayatını kaybetti. Zabınoğlu'nun ölümüyle birlikte sahte içkiden can kaybı 8'e yükselirken,  11 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan polis sahte içki zehirlenmelerinin ardından soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir  büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ardındansa ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. 

Tekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi Tekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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