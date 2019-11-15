Tekirdağ Emniyet Müdürü Erduğan, basınla bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen toplantıda konuşan Erduğan, polisin ve basının iletişim halinde olmasının, doğru haberlerin hızlı şekilde vatandaşlara iletilmesinde etkili olacağını söyledi.

Erduğan, sundukları güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ halkına nasıl daha güzel daha kaliteli güvenlik hizmeti sunarız, bütün derdimiz bu. Bunu kendi doğrularımız çerçevesinde yapıyoruz ancak bu yaptıklarımızın da halkın nezdinde bilinmesi, halkın bilgilendirilmesi ve bazı konularda bilinçlendirilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bazı meslekler vardır görev yaparken birlikte daha fazla mesai harcamaları gerekir. Güvenlik güçleri ile basınımız bu meslek gruplarına giriyor. Ne kadar çok vakit geçirirsek, ne kadar çok birbirimizle iletişim halinde olursak, doğru olan haberleri hızlı bir şekilde halkımıza sunabiliriz."

Basın mensupları da kentte güvenlik konusunda gördüğü bazı eksiklikleri İl Emniyet Müdürü Erduğan ile paylaştı.





Kaynak: AA