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  3. Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Şerbetçi ve Satılmış Gültekin hayatını kaybetti, Cemil A. yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü Ö.Y. ifade için karakola götürüldü.

Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Cemil A. idaresindeki 59 ADH 210 plakalı otomobil, Ergene-Edirne kara yolu Misinli Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette giden Ö.Y.'nin kullandığı 06 BLN 17 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta bulunan Mehmet Şerbetçi (50) ile Satılmış Gültekin (43) öldüğünü belirledi.  Sürücü Cemil A. ise yaralandı. 

Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine, Şerbetçi ve Gültekin'in cenazesi ise savcı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ö.Y. ifadesine başvurulmak üzere Ulaş Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Tayfun Altuntaş
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