Tekirdağ Ergene'de feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Şerbetçi ve Satılmış Gültekin hayatını kaybetti, Cemil A. yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü Ö.Y. ifade için karakola götürüldü.
Cemil A. idaresindeki 59 ADH 210 plakalı otomobil, Ergene-Edirne kara yolu Misinli Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette giden Ö.Y.'nin kullandığı 06 BLN 17 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta bulunan Mehmet Şerbetçi (50) ile Satılmış Gültekin (43) öldüğünü belirledi. Sürücü Cemil A. ise yaralandı.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine, Şerbetçi ve Gültekin'in cenazesi ise savcı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Ö.Y. ifadesine başvurulmak üzere Ulaş Jandarma Karakolu'na götürüldü.