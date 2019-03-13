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Tekirdağ merkezli 2 ilde rüşvet operasyonu

Kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli 2 ilde rüşvet operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 2 ilde, kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da, kamu görevlilerine rüşvet verdiği gerekçesiyle aralarında bazı masaj salonu sahipleri ve ortaklarının da bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda A.K, A.S, E.E.A ve İ.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.









Kaynak: AA

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