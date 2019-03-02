Tekirdağ merkezli hırsızlık operasyonu Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı- Operasyon esnasında balkondan atlayarak kaçmak isterken kol ve bacakları kırılan bir şüphelinin hastanedeki tedavisine devam ediliyor

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