Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken Mürefte Mahallesi açıklarında da denizde kısa süreli hortum meydana geldi. Hortum kıyıya 6-7 kilometre uzakta meydana gelirken daha sonra maddi hasar oluşturmadan etkisini yitirerek kayboldu.

VATANDAŞLAR HORTUMU İZLEDİ

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Müretfe Mahalle Muhtarı Rahmiye Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumun denizde meydana geldiğini ve kıyıya yaklaşmadığını söyledi.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre gece saatlerine kadar Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar öğlen saat 15.00'den sonra düşecek.