İstanbul Taksim'de Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandıMecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk gününde insan akınına uğradı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: Bugün evine ekmek götüremeyen Türkiye’de var mı?Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için hazırladığı videoda Galatasaray detayı dikkat çekti!Camide 4 rekat namaz kıldıktan sonra ayakkabı çaldı!Patlıcan Kıstırma tarifi | Gelinim Mutfakta Patlıcan Kıstırma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi açıklandı!Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...

Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde meydana gelen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken Mürefte Mahallesi açıklarında da denizde kısa süreli hortum meydana geldi. Hortum kıyıya 6-7 kilometre uzakta meydana gelirken daha sonra maddi hasar oluşturmadan etkisini yitirerek kayboldu. 

VATANDAŞLAR HORTUMU İZLEDİ

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Müretfe Mahalle Muhtarı Rahmiye Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumun denizde meydana geldiğini ve kıyıya yaklaşmadığını söyledi.

Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre gece saatlerine kadar Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar öğlen saat 15.00'den sonra düşecek.

Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT