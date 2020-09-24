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  3. Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması!

Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi’nde meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası Tekirdağ Valiliğinden açıklama yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi’nde meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası Tekirdağ Valiliğinden açıklama yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 24.09.2020 tarihinde saat 16.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçeleriyle komşu illerde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” 

Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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