Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan, Hayrabolu Belediyesine ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı makamında ziyaret etti.



Vali Yıldırım, ilçede yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İnan'dan bilgi aldı.



İnan, Vali Yıldırım'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Uzun, Şakir Tasar ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.



Kaynak: AA