Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan sürücülere uyarı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sürücü ve yolculara çikolata ikram etti.

Vali Yıldırım, İstanbul kara yolu TOKİ civarındaki polis uygulama noktasını ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, durdurulan araçlardaki sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücü ve yolculara çikolata ikram eden Yıldırım, araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yıldırım, yollarda bayram yoğunluğu gözlendiğini söyledi.

Sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Bu sabah bir kaza oldu ve hepimiz çok üzüldük. 5 vatandaşımızı kaybettik. Araçlardaki yolcuların da çok dikkatli olması gerekiyor. Sürücüler mutlaka dinlenerek araç kullansınlar." diye konuştu.





Kaynak: AA