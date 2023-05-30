Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı

Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy ilçesinde 13 yaşındaki küçük kız çocuğu, markette bir şahıs tarafından tacize uğradı. Şahıs küçük kız çocuğunu evine kadar takip ederek, tekrar taciz etti.

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Çerkezköy ilçesinde yaşanan üzücü olayda, bir 13 yaşındaki kız çocuğu, markette tacize maruz kaldıktan sonra takip edildi ve yaşadığı apartmanın asansöründe de tacize uğradı. Polis, daha önce bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan tutuklanan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, kız çocuğu cumartesi günü alışveriş yapmak için girdiği markette tacize uğradı. Tacizci, kızı takip ederek binanın asansörüne kadar giderek taciz etti. Kızın eve dönüp yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından durum polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi ve A.D. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı suçtan 6 ay yatmış!

A.D.'nin daha önce de bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine konulduğu biliniyor. Şahsın 6 ay hapis cezası yattıktan sonra geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Evli olduğu ve Çerkezköy'de bir lokantada motorlu kurye olarak çalıştığı belirtilen A.D.'nin yakalanması için polis geniş çaplı bir çalışma başlatmıştır. Polis, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şüpheliyi adalete teslim etmek için titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.

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