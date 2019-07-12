Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.Tekirdağ Caddesi'nde kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 BJ 6535 plakalı panelvan aracı durdurdu.Araçta...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ Caddesi'nde kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 BJ 6535 plakalı panelvan aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Araç sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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