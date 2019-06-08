TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "17. Macar Günü" etkinliği gerçekleştirildi.



Süleymanpaşa Belediyesince organize edilen 55. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "17. Macar Günü" dolayısıyla Rakoczi Müzesi'nde etkinlik düzenlendi.



İstiklal Marşı'nın ardından Macar milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis müze önünde bulunan anıta çelenk bıraktı.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan arasında tarih boyunca güzel bir dostluk olduğunu belirtti.

Misafirperver Tekirdağ'ın adının Macaristan'da herkesçe bilindiğini ifade eden Matis, "Şehrinizin ismini Macaristan'da herkes biliyor. İstanbul ve Rodosto (Tekirdağ) dediklerinde bu şehirlerin Türkiye'de bulunduğunu herkes biliyor. O yüzden herkes buraları merak ediyor. Benim de Türkiye'de gönlüme en yakın olan şehir Tekirdağ. Tekirdağ, Türkiye ve Macaristan arasından ilişkilere çok ciddi anlamda katlı sağlayan şehirlerden biridir." dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Türkler ve Macarların tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus olduğunu aktardı.

Yıldırım, 16. ve 17. yüzyıllarda Macarlar ve Osmanlı'nın birlikte yaşadığını ifade ederek, "Osmanlı'nın Macaristan'dan ayrılmasından sonra Türkler ve Macarlar arasında çok güzel ilişkiler kuruldu. Ülkelerinde verdikleri bağımsızlık mücadelesi sonunda Rakoczi ve bazı Macarlar Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış ve onların desteğini almıştır. Osmanlı yönetimi Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen Macarları iade etmemiştir." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da en yakın zamanda 11 ilçe belediye başkanıyla Macaristan'da kardeş şehirleri gezeceklerini söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise Prens Rakoczi'nin 15 yıldan fazla Tekirdağ'da misafir edildiğini ifade ederek, "Rakoczi bizler için sadece tarihi figür değil ebediyete kadar sürmesini dilediğimiz Türk-Macar dostluğunun kurucusu ve sembolü olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Macaristan Ankara Büyükelçisi Matis, protokol üyeleri ve Macar misafirler Rakoczi Müzesi'ni gezdi.

-Osmanlı'ya sığındı

Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Frenc Rakoczi beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamadı. Başarısızlığı nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi bir süre önce Polonya, daha sonra Fransa'da yaşadı.



Rakoczi, 1717'de Gelibolu'dan Trakya'ya geldi, Edirne ve İstanbul'daki geçici ikametleri ardından 1735 yılında ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle ikamet etti.



Ölümü sonrası cenazesi bugünkü Slovakya'nın Kösice kentine bağlı Borsi kasabasına götürüldü. Macar hükümeti, Osmanlı'nın ev sahipliğine teşekkür amacıyla Tekirdağ'da Rakoczi'nin yaşadığı Osmanlı mimarisindeki 3 katlı evi 1931'de satın aldı.



Müzeye dönüştürülen Barbaros Caddesi'ndeki evi, çok sayıda Macar ziyaret ediyor.





Kaynak: AA