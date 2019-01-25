Tekirdağ’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, kızının şiddet görmesini kabullenemeyen baba damadının evine pompalı tüfekle gitti. Evde yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce damadının ailesine pompalı tüfekle ateş etti. Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Vahit Er'in kızı Hümeyra Er, yaklaşık 7 ay önce Mahsun Şengül ile kaçarak evlendi. Kızının kaçmasına çok kızan baba düğüne de gitmezken, yaklaşık 1 hafta önce kızı Hümeyra Şengül, şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine geri döndü. Olayı sindiremeyen baba Er, oğlunu da yanına alarak, Şengül ailesinin evine gitti.

Tartışma ile başlayan atışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Baba Vahit Er, yanında getirdiği pompalı tüfekle Şengül ailesine ateş etti. Çıkan arbedede Mahsun Şengül, Ömer Şengül ve Fatih Şengül ağır yaralandı. Evde bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çıkan arbedede ağır yaralanan Mahsun Şengül, Ömer Şengül ve Fatih Şengül ile evde bulunan hafif yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan damat Mahsun Şengül ve baba Ömer Şengül hayatını kaybederken, Fatih Şengül ise Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çorlu ilçesindeki hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği olay yerinde Vahit Er ve oğlu Turan Er, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA