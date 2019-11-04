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  3. Tekirdağ'da 22 kişi ıspanaktan zehirlendi

Tekirdağ'da 22 kişi ıspanaktan zehirlendi

İstanbul'da yaşanan ve şok etkisi yaratan ıspanak zehirlenmesinin ardından bir zehirlenme haberi de Tekirdağ'dan geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar’ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.  

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:35

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