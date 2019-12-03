Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi....
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 28 şişe içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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