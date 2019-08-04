Tekirdağ’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobil ile tankerin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobil ile tankerin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımından Kiremitlik Mahallesi istikametine sapan Ahmet Ç. yönetimindeki 59 EH 964 plakalı tanker ile Hayrabolu istikametine seyreden Ethem D. yönetimindeki 59 ABE 685 plakalı otomobil çarpıştı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol ayrımında duraklayan Dilek Aydoğan yönetimindeki 34 SY 8776 plakalı otomobile çarptı.
Kazada tanker şoförü Ahmet Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir Sami Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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