Tekirdağ'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 40 düzensiz göçmen yakalandı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye gelen yolcu treninde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine garda denetim gerçekleştirdi. Trende...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye gelen yolcu treninde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine garda denetim gerçekleştirdi.
Trende yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Fas, Cezayir, Irak ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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