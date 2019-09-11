Tekirdağ'da 43 düzensiz göçmen yakalandı TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen iki aracı durdurdu.Araçta yapılan kontrolde...

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen iki aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde Somali, Pakistan, Bangladeş ve Mısır uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettiği iddia edilen M.S. gözaltına alındı.



Kaynak: AA



