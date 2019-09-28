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Tekirdağ'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatör olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM otoyolundaki dinlenme tesisinde 5 aracı durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan, İran, Bangladeş ve Suriye uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, organizatör olduğu iddia edilen 5 sürücüyü gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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